Dolar
7.7352
0.3685%
Euro
9.1816
0.4144%
Altın
1887.27
-0.0185%
Borsa
1259.72
-2.5731%
G. Altın
469.828
0.3955%
Bitcoin
132805.03
2.557%
EXEN Coin
12.33
0.08%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 14 C

    Ryan Babel ülkesinde kalacak

    Hollanda Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in, testi negatife dönene kadar ülkesinde kalacağı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 17:10
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 17:38
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ryan Babel ülkesinde kalacak

    Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmemişti.

    ÜLKESİNDE KALACAK

    Hollanda Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun Hollanda'da kalacağı belirtildi.

    Portakalların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.

    Ryan Babel ülkesinde kalacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir