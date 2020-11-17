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Ryan Babel ülkesinde kalacak
Hollanda Milli Takımı kampında koronavirüse yakalanan Ryan Babel'in, testi negatife dönene kadar ülkesinde kalacağı öğrenildi.
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 17:10
- Güncelleme : 17.11.2020 - 17:38
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçı kadrosuna dahil edilmemişti.
ÜLKESİNDE KALACAK
Hollanda Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncunun Hollanda'da kalacağı belirtildi.
Portakalların, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup karşılaşması için Polonya'ya 22 oyuncu ile seyahat edeceği ifade edildi.