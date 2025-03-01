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9 Kasım 2024 tarihinde futbol kariyerini noktaladığını duyuran Ryan Babel'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.

Türkiye'de Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor'da oynayan 38 yaşındaki Babel, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Hollandalı isim, açıklamalarının Galatasaray'a karşı olumsuz bir algı yaratmak amacıyla kullanıldığını söyledi.

"GALATASARAY'A KARŞI OLUMSUZ BİR ALGI YARATMAK AMACIYLA KULLANILDIĞINI GÖRÜYORUM"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Babel, şu ifadeleri kullandı:

Dün yayımlanan röportajın ardından gündemi meşgul eden bir yanlış anlaşılma ortaya çıkmıştır. Bugün, sözlerimin çarpıtıldığını ve yalnızca Galatasaray'a karşı olumsuz bir algı yaratmak amacıyla kullanıldığını görüyorum. Oysa ki röportajımda üç büyük kulüp söz konusu olduğunda hakem kararlarındaki farklılıkları açıklamaya özen gösterdim, tıpkı diğer birçok ligde olduğu gibi. Üç sezon boyunca formasını giydiğim kulübü kötülemek gibi bir niyetim olmadığını belirtmek isterim, özellikle de Galatasaray'ın son iki yıldaki arka arkaya kazandığı şampiyonluklar göz önünde bulundurulduğunda. Bu sezon, Galatasaray'ın liderliğini sürdürerek 5. yıldızı kazanacağına yürekten inanıyor ve takıma başarılar diliyorum.

NELER DEMİŞTİ?

Ryan Babel'in cuma günü yayınlanan röportajdaki sözleri şu şekildeydi:

10 sene boyunca Türkiye'de oynadım. Dört farklı takımda oynadım. İki küçük kulüpte, iki büyük takımda oynadım. İtiraf etmeliyim; Galatasaray'da oynarken bazı maçları kazanırdık. Biliyordum ki 'Bugün çok şanslıydık (!)' Bugün şanslıydık çünkü hakem bize yardım etti.