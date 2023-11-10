Ryan Babel'den Burak Yılmaz'a destek paylaşımı! Bir dönem Beşiktaş forması giyen Ryan Babel, siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrılan Burak Yılmaz'a destek verdi.

ensonhaber.com

Beşiktaş, Şenol Güneş'in ayrılığının ardından geçici olarak teknik direktörlük görevine getirilen Burak Yılmaz ile genç teknik adamın kendi isteği üzerine yolların ayrıldığını açıkladı.

Yılmaz, takımın başına geçtiği 10 Ekim tarihinden itibaren 4 Süper Lig, 2 UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere 6 karşılaşmaya çıktı.

Genç antrenör, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet elde ederken 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.

"Futbolu olumlu yönde değiştirecek"

Yaşanan bu veda sonrasında bir dönem siyah-beyazlılarda forma giyen tecrübeli futbolcu Ryan Babel sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'a destek oldu.

Hollandalı futbolcu, Burak Yılmaz'ın ayrılığı için şunları dedi: