Haber Merkezi

Ülkemizde Beşiktaş, Galatasaray, Kasımpaşa ve Eyüpspor formaları giyen Hollandalı Ryan Babel yaptığı açıklamalarla gündemde.

Bir dönem Galatasaray ve Beşiktaş gibi Türkiye devlerinde forma giyen Ryan Babel, Türkiye'deki futbol deneyimini anlatırken hakem kararlarıyla ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.



Deneyimli isim, "Kazanmak için gerçekten daha iyi olmak zorundasınız. Çünkü aksi takdirde bu hakemler neler yapar..." diyerek hakemlerin etkisine vurgu yaptı.

"HAKEM BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU DEDİĞİM MAÇLARI KAZANDIK"

Bu sırada ise programda yer alan eski Trabzonsporlu Obi Mikel, Babel’in sözleri karşısında gülerek, "Bunları o söylüyor ben değil. Ben bir şey söylemedim" ifadelerini kullandı.

Futbolu geçen yaz bırakan Babel daha sonra, Galatasaray'da oynarken hakem yardımı ile bazı maçları kazandıklarını söyledi.

"HEM FENERBAHÇE'Yİ HEM DE HAKEMİ YENMEK ZORUNDASINIZ"

Bir dönem Trabzonspor forması da giyen John Obi Mikel'in "The Obi One Podcast" kanalına konuk olan Ryan Babel şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Ligi hakkında çok şey var. Yani 'Burada neler oluyor' diyeceğiniz türden. Fenerbahçe deplasmanına gidiyorsun. Beşiktaş veya başka herhangi bir takım olarak düşünebilirsiniz. Hem Fenerbahçe'yi, hem taraftarı, hem de hakemi yenmek zorundasınız. Çünkü aksi takdirde hakemler neler yapar

"İTİRAF ETMELİYİM..."