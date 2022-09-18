Ryan Babel'den iPhone 14'ün Türkiye fiyatına tepki

Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından Türkiye'deki iPhone 14 fiyatlarına tepki gösterdi.

Apple, 8 Eylül'de iPhone 14 ailesini tanıttı. Seri ön siparişe açılırken Türkiye'de 30.999 TL’lik başlangıç fiyatına sahip oldu. En pahalı paketi ise 60 bin TL’ye dayandı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından Türkiye'deki iPhone fiyatlarından dert yandı.

Babel, ülkesi Hollanda ve Türkiye'deki iPhone fiyatlarını karşılaştırdı.

iPhone Türkiye fiyatlarını eleştirdi

Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki iPhone 14 fiyatıyla kendi ülkesinde fiyatları karşılaştırdı.

Babel, “Bu arada, Hollanda'da 1400€'ya mal olan aynı iPhone için Türkiye'de 2400€ ödüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Babel’in bahsettiği modelin en yüksek iPhone 14 modeli olmaması dikkat çekti. Hollandalı, ortalama paketlerden biri olan 128 GB depolamaya sahip iPhone 14 Pro Max'i örnek gösterdi.