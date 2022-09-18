Petrol
91.57
0.78%
Euro
18.2838
0.10%
Dolar
18.2556
-0.05%
Altın
983.62
0.58%
Borsa
3377
0.00%
Bitcoin
369.525
0.49%
BTXN Coin
7.66
-7.48%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Bulutlu 25 C
    Ryan Babel'den iPhone 14'ün Türkiye fiyatına tepki

    Ryan Babel'den iPhone 14'ün Türkiye fiyatına tepki

    Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından Türkiye'deki iPhone 14 fiyatlarına tepki gösterdi.
    • 18.09.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Apple, 8 Eylül'de iPhone 14 ailesini tanıttı. Seri ön siparişe açılırken Türkiye'de 30.999 TL’lik başlangıç fiyatına sahip oldu. En pahalı paketi ise 60 bin TL’ye dayandı.

    Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından Türkiye'deki iPhone fiyatlarından dert yandı.

    Babel, ülkesi Hollanda ve Türkiye'deki iPhone fiyatlarını karşılaştırdı.

    Ryan Babel den iPhone 14 ün Türkiye fiyatına tepki #1

    iPhone Türkiye fiyatlarını eleştirdi

    Eyüpspor forması giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’deki iPhone 14 fiyatıyla kendi ülkesinde fiyatları karşılaştırdı.

    Babel, “Bu arada, Hollanda'da 1400€'ya mal olan aynı iPhone için Türkiye'de 2400€ ödüyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

    Babel’in bahsettiği modelin en yüksek iPhone 14 modeli olmaması dikkat çekti. Hollandalı, ortalama paketlerden biri olan 128 GB depolamaya sahip iPhone 14 Pro Max'i örnek gösterdi.

    Ryan Babel den iPhone 14 ün Türkiye fiyatına tepki #2


    Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı
    Dünya

    Ali Hamaney'in görüntüleri yayınlandı

    Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun
    Futbol

    Nathan Redmond: Bizim seviyemizin altında oldu oyun

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir