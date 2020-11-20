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Ryan Babel'den koronavirüs yorumu
Koronavirüs testi pozitif çıkan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, karantina sürecinin çok sıkıntılı geçtiğini söyledi.
- Haber Merkezi
- 20.11.2020 - 08:49
Hollanda Milli Takım kampında koronavirüse yakalanan ve karantinaya alınan Ryan Babel, bir açıklama yaptı.
"5 YIL GİBİ GEÇTİ"
33 yaşındaki futbolcu, "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti." diyerek karantina sürecinin iyi gitmediğini söyledi.
KAYSERİ MAÇINDA YOK
Galatasaray'da testi pozitif çıkan 4 isimden biri olan tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.