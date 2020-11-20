Ryan Babel'den koronavirüs yorumu

Koronavirüs testi pozitif çıkan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, karantina sürecinin çok sıkıntılı geçtiğini söyledi.

Hollanda Milli Takım kampında koronavirüse yakalanan ve karantinaya alınan Ryan Babel, bir açıklama yaptı.

"5 YIL GİBİ GEÇTİ"

33 yaşındaki futbolcu, "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti." diyerek karantina sürecinin iyi gitmediğini söyledi.

KAYSERİ MAÇINDA YOK

Galatasaray'da testi pozitif çıkan 4 isimden biri olan tecrübeli futbolcu, pazartesi günü oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.