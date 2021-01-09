Ryan Babel'den taraftara: 2 yıl daha buradayım, korkak herif

Babel, sosyal medyadan kendisine "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın" diyen bir taraftara cevap verdi.

Galatasaray'da sosyal medya kullanımı ile sık sık gündeme gelen Ryan Babel, bu kez de bir sarı-kırmızılı taraftarla tartıştı.

Babel, bir taraftarın sosyal medya üzerinden kendisine "Umarım Florya'ya gittiğimde artık orada olmazsın." yazması üzerine, "Bunun için 2 sene beklemek zorundasın korkak herif!" yanıtı verdi.

34 yaşındaki Hollandalı, 2019 yılında Galatasaray'a Fulham'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Babel'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2022 yılının Haziran ayında bitiyor.

Babel, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alıyor.