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    Ryan Babel'in kalmak için hala umudu var

    Galatasaray ile olan sözleşmesi sona eren ve takımda kalması için rapor verilen Ryan Babel, başka bir kulüple görüşmeden önce Galatasaray'ın yeni yönetimini bekleyecek.
    • 24.05.2022 - 12:41
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    Ryan Babel'in kalmak için hala umudu var

    Kontratı sona eren Ryan Babel'in kalmak için umudu var.

    35 yaşındaki Hollandalı futbolcunun bu nedenle 11 Haziran'daki seçimleri bekleme kararı aldığı ve kararını buna göre vereceği belirtildi.

    Faturası ağır oldu

    Torrent'in bir sene daha takımda tutulmasını istediği Babel'in 3 sene için G.Saray'a faturası çok ağır oldu. Hollandalı oyuncuya senelik 2.5 milyon euro net garanti ücret ödenirken, toplamda 2 milyon euro imza parası verilmişti.

    Babel bu süreçte bonuslardan da yaklaşık 2 milyon euro kazandı. Böylece Babel'in Galatasaray'a 3 sene için maliyeti 11.5 milyon euroyu buldu.

    Ryan Babel in kalmak için hala umudu var #1


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