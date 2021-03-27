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Ryan Babel'in şarkısı 2 Nisan'da çıkıyor
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, yeni şarkısının 2 Nisan'da piyasaya sürüleceğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 27.03.2021 - 12:05
Galatasaray forması giyen Ryan Babel'in "otobiyografik albümü"nden "Young Champ" (Genç Şampiyon) isimli şarkı 2 Nisan'da piyasa sürülecek.
"ŞAŞIRTICI OLACAK"
Ryan Babel, hayat hikayesini kitap yerine müzikle anlatmayı seçtiğini belirtirken, "Müzik, hikayemi söylemenin doğal bir hali. Bu yüzden kariyerimin ve hayatımın farklı periyotlarını ilk albümümde 8 parçada paylaştım. Beni sadece futbol kariyerimden bilenler için kesinlikle şaşırtıcı olacak." dedi.
Ryan Babel'in 8 parçadan oluşacak albümünün çıkış tarihi ise henüz netleşmedi.