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- Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor
Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor
Sözleşmesinde '20 maç oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar' şeklinde bir madde bulunan Ryan Babel'in, derbide de sahaya çıkarsa gelecek sezon da takımda kalması kesinleşecek.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 10:45
Galatasaray'ın 2019 yılında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Babel, beklentileri karşılayamayınca Ajax'a kiralanmıştı.
Sezon başında yeniden sarı-kırmızılılara dönen Hollandalı futbolcu, şu ana kadar 19 karşılaşmada forma giydi.
4 gol 4 asistle oynayan 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, eğer Fenerbahçe derbisinde de forma giyerse otomatik olarak uzayacak.
2.5 MİLYON EURO GARANTİ MAAŞ
Gelecek sezon da takımda kalması kesinleşecek olan tecrübeli oyuncu, Galatasaray'dan yıllık 2.5 milyon euro garanti maaş alacak.