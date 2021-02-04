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Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor

Ryan Babel'in sözleşmesi uzuyor

Sözleşmesinde '20 maç oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzar' şeklinde bir madde bulunan Ryan Babel'in, derbide de sahaya çıkarsa gelecek sezon da takımda kalması kesinleşecek.