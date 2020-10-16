Ryan Babel'in sözleşmesindeki madde can sıkıyor

Şu ana kadar 3 karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ryan Babel'in sözleşmesinde, "20 resmi maça ilk 11 başlarsa kontratı 1 yıl otomatik uzar" şeklinde bir maddenin yer aldığı öğrenildi.

Ekonomik nedenlerden ötürü bu sezon fazla transfer yapamayan ve kiralık gönderdiği oyunculara yeniden şans verme kararı alan Galatasaray'da, Ryan Babel ile yapılan sözleşme teknik heyetin canını sıktı.

Sarı-kırmızılılarda beklentileri karşılayamadığı için geçtiğimiz sezon Ajax'a kiralanan ve bu sezon takıma geri dönen Hollandalı futbolcu, yönetimin 'git' baskısına rağmen Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti.

20 MAÇ OYNARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Şu ana kadar 3 resmi karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde, "20 resmi maça ilk 11 başlarsa kontratı 1 yıl otomatik uzar." şeklinde bir maddenin bulunduğu öğrenildi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, zorunlu olmadıkça tecrübeli oyuncuyu oynatmayacağı ve genellikle kulübede oturtacağı belirtildi.

YILLIK 2.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Yıllık 2.5 milyon euro kazanan Babel'in, Galatasaray ile 2022 yılına kadar kontratı bulunuyor.