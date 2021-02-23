Ryan Babel'in sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi

Galatasaray'da Alanyaspor maçında 22. kez sahaya çıkan Ryan Babel'in sözleşmesindeki özel madde devreye girdi. Hollandalı futbolcu, 1 sezon daha sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'da iç transferde Ryan Babel gelişmesi yaşandı. Hollandalı futbolcu, bu sezon 22 maçta forma giydi ve yeni sözleşmeyi kaptı.

OPSİYON DEVREYE GİRDİ

Babel'in kontratında, sözleşmesinin 2. yılında 20 maç oynarsa kontratı 1 yıl daha uzar opsiyonu devreye girmiş oldu.

Galatasaray ile Ryan Babel arasında yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2.5 milyon euro sabit transfer ücreti ödeniyor.