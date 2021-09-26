Ryan Babel'in yeni şarkısı tepki topladı

Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel, yeni şarkısını yayınladı. Şarkıya dislike atanların sayısı 13 bini geçti.

Süper Lig'de 7. haftaya geldiğimizde Galatasaray lige istediği puanlara ulaşamadı. Alınan sonuçlarda bazı oyuncuların formsuzluğu da göze çarpıyor.

Onlardan bir de Hollandalı oyuncu Ryan Babel... Deneyimli oyuncu futbolculuğunun dışında müzikle de ilgileniyor.

Rap müzik yapan Babel, yeni şarkısını YouTube'dan paylaştı. Videoyu yorumlara kapatan oyuncu, İnstagram'da taraftarın tepkisini aldı.

"MÜZİĞİ BIRAK FUTBOLA ODAKLAN"

Formsuz olması nedeniyle Galatasaraylı taraftarlar, Babel'in paylaşımlarına tepki gösteriyor. Bazı taraftarlar, "Müziği bırak, futbola odaklan Babel!" yorumları yaptı.

Babel'in yeni klibine YouTube'da dislike atanların sayısı 13 bini geçti.