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    Ryan Donk: İyi oynadığımızı düşünüyorum

    Galatasaray'ın, deplasmanda Antalyaspor'u mağlup ettiği maçın ardından Ryan Donk, açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2021 - 22:54
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    Ryan Donk: İyi oynadığımızı düşünüyorum

    Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 kazandı.

    Sarı-kırmızılı formayla 150. maçına çıkan Galatasaray'ın deneyimli oyuncusu Ryan Donk, maç sonu açıklamalarda bulundu.

    "İYİ OYNADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

    Donk yaptığı açıklamada, "3 puan aldık ve iyi oynadığımızı düşünüyorum, gün geçtikçe daha da iyi devam edeceğiz. Bundan sonraki maça odaklanmamız ve oradan da 3 puan almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Ryan Donk: İyi oynadığımızı düşünüyorum #1

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