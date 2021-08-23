Euro
9.9145
-0.25%
Dolar
8.4382
-0.55%
Altın
489.79
0.78%
Borsa
1.459
1.02%
Bitcoin
419.813
1.80%
EXEN Coin
29.52
10.56%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C
    Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaştı

    Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaştı

    Galatasaray ile sözleşmesi biten ve kulüp arayan Ryan Donk'un, yeni takımı belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2021 - 17:50
    • Güncelleme : 23.08.2021 - 18:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu.

    KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI

    Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde olan eski futbolcusu Ryan Donk ile anlaşmaya vardı.

    35 yaşındaki Surinamlı futbolcu, kısa bir süre içerisinde Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.

    Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaştı #1

    GALATASARAY SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

    Yabancı kuralını ve futbolcunun yaşını hesaba katan sarı-kırmızılılar Surinamlı futbolcu ile sözleşme imzalamadı. 35 yaşındaki savunmacı eski takımı Kasımpaşa ile el sıkışarak İstanbul'da kalmaya devam edecek.

    Donk geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağlamıştı.

    Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir