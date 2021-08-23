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- Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaştı
Ryan Donk, Kasımpaşa ile anlaştı
Galatasaray ile sözleşmesi biten ve kulüp arayan Ryan Donk'un, yeni takımı belli oldu.
- Haber Merkezi
- 23.08.2021 - 17:50
- Güncelleme : 23.08.2021 - 18:35
Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Donk'un yeni adresi belli oldu.
KASIMPAŞA İLE ANLAŞTI
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, bonservisi elinde olan eski futbolcusu Ryan Donk ile anlaşmaya vardı.
35 yaşındaki Surinamlı futbolcu, kısa bir süre içerisinde Kasımpaşa ile sözleşme imzalayacak.
GALATASARAY SÖZLEŞME YENİLEMEDİ
Yabancı kuralını ve futbolcunun yaşını hesaba katan sarı-kırmızılılar Surinamlı futbolcu ile sözleşme imzalamadı. 35 yaşındaki savunmacı eski takımı Kasımpaşa ile el sıkışarak İstanbul'da kalmaya devam edecek.
Donk geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıkarken 2 gol ve 4 asistle takımına katkı sağlamıştı.