Ryan Donk: Yediğimiz goller rakibe hediye

Hatayspor'a 3-0 kaybeden Galatasaray'da Ryan Donk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya geldi.

Maçı 3-0 kaybeden sarı kırmızılılar şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı.,

Galatasaray'da Ryan Donk maç sonu açıklamalarda bulundu.

Donk yaptığı açıklamada, "İyi bir hava yakalamıştık, 8'de 8 yaptık, güzel bir havaydı ama devamını getiremedik. Rakipler bize karşı daha fazla motive olup, daha farklı hazırlanıyorlar. 3-0'lık skor, olmaması gereken bir skor. Bundan sonraki 9 maçımızda, bu hataları tekrarlamamamız gerekiyor.

"YEDİĞİMİZ GOLLER RAKİBE HEDİYE"

Ben kendi sorumluluğumu alıyorum. Takım savunması olarak hepimizin sorumluluğu alması gerekiyor. Yediğimiz goller, rakibe hediye diyebiliriz. Bundan önceki rakiplerimizin müthiş organizasyonlarından ziyade bizim armağan ettiğimiz goller oldu. Takımca sorumluluk alacağız.

Daha zorlu durumlarda şampiyon olduk, herhangi bir korkum yok. Takımıma ve kendime çok güveniyorum. Bazı konularda kendimizi geliştirip, bu 9 maça en iyi şekilde hazırlanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



