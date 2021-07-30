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    Ryan Donk'a Göztepe talip oldu

    Süper Lig'de transfer döneminde Kahraman, Şefik, Arslanagic, Baku, Tijanic ve Lourency ile sözleşme imzalayan Göztepe, Ryan Donk'u gözüne kestirdi.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 14:09
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    Ryan Donk'a Göztepe talip oldu

    Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılılarla anlaşma sağlayamayan Hollandalı oyuncuya teklif götüren Göztepe'nin, Ryan Donk'tan yanıt beklediği belirtildi.

    DONK'A 3 TEKLİF VAR

    Teknik direktör Ünal Karaman'ın da deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Şu an için Türkiye'den ayrılmak istemeyen 35 yaşındaki futbolcuya, Süper Lig'den 3 takımın daha transfer teklifi götürdüğü öğrenildi.

    Türkiye'deki kariyerine 2013-2014 sezonunda Kasımpaşa'da forma giyerek başlayan Donk, 2.5 sezon lacivert-beyazlılarda top koşturdu.

    Galatasaray'a 2015-2016 sezonun devre arasında transfer olan orta saha oyuncusu, 2016-2017'de Real Betis'e kiralandı. Ertesi sezon tekrar Galatasaray'a dönen Ryan Donk aralıksız 4 sezon Galatasaray forması giydi.

    Ryan Donk a Göztepe talip oldu #1

    SURİNAM'I SEÇMİŞTİ

    Orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabilen Donk, asıl ülkesi olan Surinam Milli Takımı'na davet edildi. Donk, geçen sezon ise Galatasaray'da 32 maça çıkıp 2 kez fileleri sarstı.

    Öte yandan Erzurum kampını erken bitiren Göztepe, 3. Lig ekibi Somaspor'la Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçını 3-2 kazandı.

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