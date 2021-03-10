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Ryan Donk'a yoğun tedavi
Galatasaray'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Ryan Donk, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla kısa sürede hazırlanmaya çalışılıyor.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 09:56
Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı.
GÜNDE 4-5 SAATLİK TEDAVİ
Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı. Hollandalı futbolcu, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla toparlanmaya çalışacak.
Donk'un yokluğunda savunmada Marcao - Luyindama tandemi göreve devam edecek.