Euro
9.0845
0.17%
Dolar
7.6432
0.47%
Altın
421.11
0.21%
Borsa
1.549
0%
Bitcoin
412.923
2.50%
EXEN Coin
15.79
0.38%
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Ryan Donk'a yoğun tedavi

    Galatasaray'da Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Ryan Donk, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla kısa sürede hazırlanmaya çalışılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 09:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ryan Donk'a yoğun tedavi

    Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı.

    GÜNDE 4-5 SAATLİK TEDAVİ

    Sağ ayak bileğindeki yırtık nedeniyle 3 hafta takımdan ayrı kalması beklenen Ryan Donk'un tedavisi başladı. Hollandalı futbolcu, her gün 4-5 saatlik tedavi programıyla toparlanmaya çalışacak.

    Donk'un yokluğunda savunmada Marcao - Luyindama tandemi göreve devam edecek.

    Ryan Donk a yoğun tedavi #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir