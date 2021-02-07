Ryan Donk'tan Instagram paylaşımı: Duvar olmuş mu Fatih Hocam

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Ryan Donk, Instagram hesabından bir tasarım paylaşarak takipçilerini eğlendirdi.

Süper Lig'in 24. haftasında Kadıköy'de oynanan dev derbide Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Galatasaray'da keyifler yerinde.

Muslera'nın dönüşüyle birlikte kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray'da stoper mevkinde görev yapan Ryan Donk'tan eğlenceli bir paylaşım geldi.

"FATİH HOCAM DUVAR OLMUŞ MU?"

Kadıköy'de oynadıkları maçta gol yemediklerine dikkat çeken bir tasarım paylaşan Ryan Donk, açıklamaya "Marcao usta ve ben. Fatih Hocam duvar olmuş mu?" notunu düştü.

FATİH TERİM YANIT VERDİ

Fatih Terim ise paylaşıma Donk'un Türkçesiyle karşılık vererek "Olmush evlatlarım olmush" yorumunda bulundu.