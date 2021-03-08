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    Ryan Donk'un sağlık durumu

    Galatasaray'da Ryan Donk'un, sağ ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2021 - 14:52
    • Güncelleme : 08.03.2021 - 15:01
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    Ryan Donk'un sağlık durumu

    Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi.

    3 HAFTA YOK

    Hollandalı futbolcunun, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun yerine Luyindama formasını alacak.

    Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

    "Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."

    Ryan Donk un sağlık durumu #1


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