- Haberler
- Futbol Haberleri
- Ryan Donk'un sağlık durumu
Ryan Donk'un sağlık durumu
Galatasaray'da Ryan Donk'un, sağ ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 14:52
- Güncelleme : 08.03.2021 - 15:01
Galatasaray'da Sivasspor maçında sakatlanan Ryan Donk'un sağ ayak bileğinde 2. derece zorlanma, kanama ve yırtık tespit edildi.
3 HAFTA YOK
Hollandalı futbolcunun, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor. Hollandalı oyuncunun yerine Luyindama formasını alacak.
Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Yapılan tetkikleri sonrası sağ ayak bileği iç yan bağlarında ikinci derece sprain (orta düzeyde zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Ryan Donk'un tedavisine başlandı."