Ryan Kent: Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyordum Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, yaptığı açıklamada, "Buraya gelmeden önce zaten Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyordum. Bununla ilgili herhangi birisine bir şey sormaya, konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe’nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim" dedi.

Ryan Kent, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu. Burada çok iyi karşılandığını belirten İngiliz oyuncu, yeni sezonu sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Oyuncu özellikleri hakkında da bilgi veren Ryan Kent, taraftarı heyecanlandıracak bir oyun ortaya koyacağının sözünü verdi.

"Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız"

Yeni transfer sözlerine şu şekilde başladı:

“Taraftarlarımıza desteklerinden dolayı minnettarlarımı iletiyorum. Bu kulüple ilişkili olan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğim andan itibaren çok iyi bir şekilde karşılandım. Takım arkadaşlarım da beni çok iyi bir şekilde karşıladı. Sezon önceleri daima zordur. Yeni sezona vücudunuzu adapte etmeniz gerekir. Takımımla beraber sabırsızlıkla yeni sezonu bekliyorum. Umarım güzel bir şekilde sezona başlarız.”

"Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyordum"

İngiliz futbolcu, Fenerbahçe'nin büyük bir kulüp olduğunu bildiğini söyledi.

“Buraya gelmeden önce zaten Fenerbahçe’nin büyüklüğünü biliyordum. Bununla ilgili herhangi birisine bir şey sormaya, konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe’nin ilgisini duyduğum zaman kendimi çok iyi ve mutlu hissettim. Bir an evvel hızlıca bu transferin gerçekleşmesini istedim. Yeni sezonda takımımla beraber sahada olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Burada daha önce büyük oyuncular, büyük futbolcular oynadı. Onları da gayet iyi biliyorum. Ben de o oyunculardan bir tanesi olmak istiyorum.”

"Hızlı bir şekilde adapte olacağımı düşünüyorum"

Ryan Kent, Fenerbahçe'ye hızlı adapte olacağını belirtti.

“Buraya hızlı bir şekilde adapte olacağımı düşünüyorum. Küçüklükten beri ailemden uzaktayım. Bunun sebebi de tecrübe kazanmaktı. Profesyonel futbolcu olmak adına bunu gerçekleştirmek durumundaydım. Geldiğim liglerde büyük rekabetler vardı. Burada da çok güçlü bir rekabetin olduğunun farkındayım. Bu rekabete de hazırım. Başarılı olmak için her şeyi ortaya koyarak birlikte güzel şeyler elde edeceğiz.”

"Sezon önceleri daima zordur"

Kent, sezon öncelerinin zor olduğunu ifade etti.

“Sezon önceleri daima zordur. Çünkü fiziğinizi iyi bir şekilde hazırlamanız gerekiyor. Takım arkadaşlarımla oynayacağım için kendimi oldukça fazlasıyla heyecanlı hissediyorum. Gördüğüm kadarıyla takım içerisinde çok fazla teknik oyuncu var. Burada ilk gün toplanmış ve bir görüşme gerçekleştirmiştik. O görüşmede hocamız da sezonla alakalı çok güzel, ilham verici şeyler söyledi. Kendi niyetini, olması gereken şeyleri, gerekli olanları ve hedeflerimize nasıl ulaşmamız gerektiği noktasında bizlere direktifler verdi. Bizler de söylediklerini can kulağı ile dinledik.”

"Dinamik bir futbolcuyum"

Kendi özelliklerini anlatan hücum oyuncusu şunları söyledi:

“Kendimi şöyle tanımlayabilirim. Dinamik bir futbolcuyum. Topla dripling yapmayı, direkt ve kaleye oynamayı seven bir futbolcuyum ve birebirleri de sürekli deneyen bir oyuncuyum. Aynı zamanda takımın menfaati için saha içerisinde sürekli çalışan birisiyim. Ofansif anlamda; gol ve asist konusunda takıma yardım etmeye çalışıyorum. Genel anlamda takımı düşünürüm ve takıma yardım etmeye çalışırım.”

"Taraftarları heyecanlandıran bir oyun ortaya koyacağım"

Ryan Kent, son olarak şu ifadeleri kullandı: