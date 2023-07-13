Ryan Kent: Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, sarı-lacivertlilere geliş sürecini anlattı. Ryan Kent, Fenerbahçe'ye gelmesindeki en önemli etkeni, "Kulübün her zaman kazanmak için oynaması" sözleriyle ifade etti.

Süper Lig şampiyonluğu için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği ilk transfer olan Ryan Kent, açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, takımın yeni sezona hazırlandığı Rusya kampında TRT Spor mikrofonlarına konuştu.

Yeni transfer Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini de açıkladı.

"Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum"

Fenerbahçe'ye gelmeden önce Rangers'tan eski takım arkadaşı Rıdvan Yılmaz'la konuştuğunu söyleyen Ryan Kent, şu ifadeleri kullandı:

Bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü biliyordum. Benim için en önemli etken, bu kulübün her zaman kazanmak için oynaması.

"Ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum"

Edin Dzeko'dan övgüyle bahseden Kent, şunları dedi:

Dzeko'nun kariyerinden bahsetmeye gerek yok, harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Dzeko ile oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Ondan bir şeyler öğrenmek için sabırsızlanıyorum.

"Takım arkadaşıma yılan hediye etmiştim"

Geçmiş dönemde takım arkadaşlarına yılan hediye ettiğini söyleyen Kent, şu açıklamayı yaptı:

Bizim ülkemizde insanlar Noel'de birbirine hediyeler verir. Ben de takım arkadaşıma yılan hediye etmiştim. Kabul etti mi bilmiyorum ama hayvanlara karşı bir ilgim var.

Öte yandan Ryan Kent, gelmiş geçmiş en iyi futbolcunun Ronaldinho olduğunu söyledi.