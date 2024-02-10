Ryan Kent, İsmail Kartal'dan forma bekliyor Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Ryan Kent, Joshua King'in sakatlanması üzerine İsmail Kartal'dan forma istedi.

ensonhaber.com

Fenerbahçe'nin transfer sezonunda takımdan göndermek istediği Ryan Kent, hiçbir takımla anlaşmayarak takımda kalmıştı.

Sarı-lacivertlilerin Gaziantep FK ile oynadığı kupa maçında Joshua King'in sakatlanması üzerine sol açıkta ise Dusan Tadic'in tek alternatifi Ryan Kent kaldı.

Deneyimli futbolcu da teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek, King'in yokluğunda sol kanatta forma beklediğini ifade etti.

15 maçta 1 gol 2 asist

Bu sezon tüm kulvarlarda sadece 15 maçta forma giyen Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans göstermişti.

Beklentilerin altında kalan İngiliz futbolcuya şans verilip verilmeyeceği merak ediliyor.