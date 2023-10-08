Ryan Kent: Topu kontrol eden taraf bizdik Fenerbahçeli Ryan Kent, 2-0 kazanılan Kasımpaşa maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederek yenilgisiz liderliğini devam ettirdi.

Müsabakanın ardından konuşan Ryan Kent, şunları söyledi:

Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim ve öyle de düşünüyorum. Bana göre rakip kalede gerçekten çok fazla şans yarattık. Devre arasında hocamızın değindiği bir konu vardı, oyunun belli noktalarında ritmimiz birazcık düştü. İkinci yarıya çıktığımızda daha agresif bir şekilde, daha iyi bir oyun ortaya koymamız gerekiyordu. Bunu da başardığımızı düşünüyorum. Söylemiş olduğum gibi rakip kalede çok fazla şans yarattık ve topa sahip olan, topu kontrol eden taraf bizdik. Bugün onlara pek fazla şans tanımadık.

"Milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum"

Ryan Kent, milli ara ile ilgiliyse, "Milli aranın iyi geleceğini düşünüyorum. Çünkü bu süreye kadar bana göre takım olarak çok iyi ve sıkı bir şekilde çalıştık. Zaten bunun meyvesini de sahada gösterdiğimiz oyunla aldığımızı düşünüyorum. Bu milli takım arası rejenerasyon bakımından iyi gelecektir. Ama döndükten sonra aynı şekilde kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.