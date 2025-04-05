Ryan Kent'ten çarpıcı Fenerbahçe itirafı!

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Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Ryan Kent, 7 ay kulüpsüz kaldıktan sonra MLS ekibi Seattle Sounders ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştı.

Kent, MLS ekibine imza atmasının ardından kulübün resmi sitesine açıklamalarda bulundu.

İngiliz futbolcu, Seattle Sounders'ın resmi sitesine verdiği demeçte Fenerbahçe dönemine dair de konuştu.

"EVDEN UZAKTA BİR EV"

Kent, yeni takımında çıktığı ilk antrenmanın ardından yaptığı açıklamada "Evden uzakta bir ev" ifadelerini kullandı.

"OYNAMAMI ENGELLEYEN BAZI ŞEYLER VARDI"

Rangers'ta geçirdiği 5 sezonun ardından transfer olduğu Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan İngiliz futbolcu, sarı-lacivertli kulüpteki günleriyle alakalı olarak şunları dedi:

Yukarıdaki insanlarla ilk yılda yaşanan sorunlar, o kulüpte oynamamı engelleyen bazı şeyler vardı.

"BAZI TAKIMLARDA YÖNETİCİLER SİZİ ENGELLİYOR"

Seattle Sounders Yardımcı Antrenörü Andy Rose'un kendisi için "Fenerbahçe'den ayrılıp müsait olması, bizim için keşfetmemiz gereken ilginç bir fırsattı. Bize katılmayı seçtiği için gerçekten heyecanlıyız." sözlerini sarf etmesi üzerine bu duyguların karşılıklı olduğunu vurgulayan Kent, "Antrenörlerin heyecan verici bir oyuncu aradıklarını söylemelerini duymak beni heyecanlandırdı. Bazı takımlara gidiyorsunuz ve yöneticiler bir oyuncu olarak yapmak istediklerinizi yapmanızı engellemek istiyor. Ben heyecan verici bir oyuncuyum." sözlerini sarf etti.

"BİRKAÇ ZOR YIL GEÇİRDİM"

"Kariyerimde birkaç zor yıl geçirdim, muhtemelen her şeyden çok, oyunda keyif bulmaya çalışmak." diyen Kent, Seattle Sounders'ın sadece kariyerini canlandırmak için değil, aynı zamanda oyuna olan sevgisini yeniden keşfetmek için mükemmel bir yer olacağını söyledi.

"SEATTLE BENİM İÇİN DOĞRU TAKIMDI"

28 yaşındaki İngiliz futbolcu, boşta kaldığı 7 aylık süreçte başka takımlardan da transfer teklifi aldığını belirtti ve "Birçok takımı geri çevirdim ama sonuçta Seattle benim için doğru takımdı." dedi.

"HARİKA BİR TAKIM"

Seattle Sounders'tan gelen teklifi kabul etmesinde bir sürü etken olduğunu vurgulayan Kent, şu ifadeleri kullandı: