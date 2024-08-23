Ryan Kent'ten Dinamo Zagreb'e ret Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Ryan Kent, Dinamo Zagreb'in teklifini geri çevirdi.

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Fenerbahçe’de geleceği belirsiz olan İngiliz kanat oyuncusu Ryan Kent için yeni bir gelişme yaşandı.

Dinamo Zagreb’in, Ryan Kent’e yeniden talip olduğu ortaya çıktı. Ancak, Ryan Kent'in gelen bu teklifi reddettiği ve Fenerbahçe'den ayrılmak istemediği belirtildi.

Ryan Kent, daha önce de Hull City ve Lazio’dan gelen teklifleri reddetmişti. Geçtiğimiz sezondan bu yana takımda düşünülmeyen İngiliz oyuncu, sarı-lacivertlilerde kalmayı tercih ediyor.

FENERBAHÇE'DEKİ PERFORMANSI

Ryan Kent, geçtiğimiz sezon başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 19 maçta, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.