Saba Lobzhanidze: En iyi golümü Galatasaray'a attım

Attığı şık golle Galatasaray'ı yıkan isim olan Saba Lobzhanidze, "Bu gol benim en iyi golümdü" dedi.

Ankaragücü’nün kanat oyuncusu Saba Lobzhanidze, Milliyet'e konuştu.

Gürcü futbolcu, Başkent ekibinde skora direkt etki eden oyuncular arasında birinci sırada yer alıyor.

"EN İYİ GOLÜMDÜ"

Galatasaray maçında attığı gol hakkında açıklamalarda bulunan Lobzhanidze, "Çok iyi bir pas aldım ve o esnada önümdeki boşluğu görüp ilerleyebileceğimi düşündüm. Muslera kahraman gözüyle bakılan çok iyi bir kaleci. İyi bir vuruş yaparak topu filelere gönderdim. Bu gol benim en iyi golümdü. Hem çok güzel bir goldü ve Galatasaray gibi büyük bir takıma karşı atıldı, hem de takımım için çok önemli bir gol olması nedeniyle en iyi golümdü." dedi.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK FAVORİLERİNDEN BİRİ"

Şampiyonluk yarışı hakkında da konşan 26 yaşındaki oyuncu, “Çok kaliteli oyunculardan kurulu çok güçlü bir takım. Şampiyonluk için en büyük favorilerden biri hala onlar" ifadelerini kullandı.