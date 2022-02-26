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    Sabaha kadar buradayız diyen adamın gençliği

    "Sabaha kadar buradayız" sözüyle ünlenen fenomen Sivasspor taraftarı Ahmet Yaşin'in gençlik yıllarında çekilen videosu sosyal medyada viral oldu.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2022 - 11:03
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    Sabaha kadar buradayız diyen adamın gençliği

    Sivasspor tribünlerinin simge isimlerinden biri olan ve 2020 yılındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından "Zabaha kadar buradayız" videosuyla milyonlarca kişi tarafından tanınan Ahmet Yaşin yeniden gündemde.

    GENÇLİK VİDEOSU GÜNDEMDE

    Kullandığı sözler için, “Bu söz bana ait. Patent başvurusunu da yapacağım. Dizilerde ve televizyonlarda izinsiz kullanılmasını istemiyorum.” diyen Yaşin'in gençlik yıllarındaki videosu da viral oldu.

    Enerjisi tıpkı 2020 yılındaki gibi olan Ahmet Yaşin'in yeni ortaya çıkan görüntüleri de sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri haline geldi.

    Sabaha kadar buradayız diyen adamın gençliği - İZLE


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