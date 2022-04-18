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    Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak

    Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak

    MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik, görevden alınan 12 hakemle yeniden yola devam etmek istiyor.
    • 18.04.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 18.04.2022 - 16:53
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    8 Mart’ta 12 hakemin görevden alınmasıyla başlayan, Tahkim Kurulu kararı ile yeni bir kaosun eşiğine gelen Türk hakemliği, dün Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibinin istifası ile yeni bir boyuta geçti.

    Son bir haftadır VAR kayıtlarının talimatlara aykırı olarak dinlenmesiyle ilgili iddialar gündemi meşgul ederken, MHK’nin görevi bırakmasının ardında, camiada uzun süredir devam eden güç savaşının etkili olduğu öğrenildi.

    Gündoğdu’nun federasyon yönetiminden yeterli desteği göremediği bildirildi. MHK’nin istifa kararı, federasyon internet sitesinden duyurulurken, yeni başkan ve kurul üyeleri bugün açıklandı. Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu.

    Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak #1

    12 hakem dönüyor

    Tahkim Kurulu kararına rağmen 12 hakeme görev vermemekte direnen MHK’nin görevi bırakmasının ardından yeni başkanı Çelik'in, gelecek haftadan itibaren “kızağa çekilen isimleri” sahaya süreceği kaydedildi.

    Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak #2

    Cüneyt Çakır’a Katar yolu açıldı

    2022 Dünya Kupası’na gitme şansı riske giren FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’a ise Katar yolu açıldı. Süper Lig’in kalan haftalarında ligde düdük çalmaya başlaması beklenen Çakır, FIFA’nın son testinden geçmesi halinde dünya kupalarında üç kez görev alan ilk hakem unvanına kavuşacak.

    Hürriyet'in haberine göre; UEFA’nın da Konfederasyon Ligi finalinde görev verme ihtimalinin yüksek olduğuna işaret edildi.

    Sabri Çelik, 12 hakemle yeniden çalışacak #3

    Eski MHK'nin listesinde yer almayan hakemler

    • Cüneyt Çakır
    • Ali Palabıyık
    • Abdulkadir Bitigen
    • Fırat Aydınus
    • Bahattin Şimşek
    • Burak Şeker
    • Suat Arslanboğa
    • Hüseyin Göçek
    • Mert Güzenge
    • Tugay Kaan Numanoğlu
    • Alper Ulusoy
    • Halis Özkahya

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