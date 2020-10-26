Sabri Sarıoğlu: Caner'in ileri çıkışları sorun yaratabilir

Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi sonrasında eski futbolcu Sabri Sarıoğlu yayıncı kuruluşta maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından beIN Sports'ta değerlendirmelerde bulunan Sabri Sarıoğlu, Fenerbahçe'de Caner Erkin'in ileriye çıkışlarının bazı maçlarda sorun yaratabileceğini söyledi.

İşte Sabri Sarıoğlu'nun öne çıkan sözleri:

"LEMOS VE TISSERAND İYİCE ALIŞTILAR"

"Lemos bence iyi bir oyuncu. Tisserand'da şüphelerim vardı ilk maçta. Biraz tedirgindi, topu istediği gibi oyuna sokamamıştı ama dün iyi bir maç çıkardı. Gün geçtikçe takıma alıştı. Şu anda Gökhan, Caner, Lemos ve Tisserand iyice alıştılar."





"CANER'İN İLERİ ÇIKIŞ SORUNLARI VAR"

"Caner çok ofansif bir oyuncu ama bazı maçlarda bunun dezavantajı görülebilir. Çok ileri çıktığı için o kanattan pozisyon verebilir Fenerbahçe. Ama dün sorun yaşanmadı."





"SERKAN YERİNE PERAIRA OYNAMALIYDI"

"Eddie Newton ne düşündü bilmiyorum ama Pereira varken Serkan'ı tercih etmesi hataydı. Serkan elinden geleni yaptı ama Pereira önemli bir oyuncu. Hocanın kararına saygı durmak gerekir ama böyle büyük ve tansiyonu yüksek maçlarda tecrübeli oyuncu gerekir. Pereira ile başlaması daha iyi olurdu. Pereira savunmada ve hücumda takımı ileri taşıyor, ayrıca takımı da ayağa kaldıran karakterde bir oyuncu."





"TRABZONSPOR SAVUNMASINI TOPARLAMALI"

"Trabzonspor geri dörtlüsüne baktığımızda zaman zaman iyi maçlar çıkardılar ama baskı altında çıkarken sıkıntı yaşadılar. Duran toplarda da sorunlar var. Zamanla iyi olur diyebiliriz ama 6 hafta geçti, Trabzonspor savunmasının toparlanması gerekiyor."