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    Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor

    Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 06.02.2022 - 11:10
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    Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor

    17 yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı giyen Sabri Sarıoğlu 2017-2018 sezonunda Göztepe formasıyla futbola veda etmişti.

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Florya'ya geri dönüyor.

    ALT YAPIDA GÖREV ALACAK

    Gerçtiğimiz günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Hakan Balta ile birlikte U7 ve U16 GalatasarayFenerbahçe maçlarını izleyen Sabri'nin alt yapıda görev alması bekleniyor.

    Sabri Sarıoğlu Galatasaray a dönüyor #1

    HAKAN BALTA U19'UN BAŞINA GEÇECEK

    Ayrıca Hakan Balta'nın da U19 takımı teknik direktörlüğü yapması gündemde.

    Fatih Terim'in ardından alt yapıda Ali Yavaş'ın istifasının ardından Emir Kıvırcık göreve getirilmişti.

    Sabri Sarıoğlu Galatasaray a dönüyor #2


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