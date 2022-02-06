Haberler

Futbol Haberleri

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor

Sabri Sarıoğlu Galatasaray'a dönüyor

Eski futbolculardan Hakan Balta ve Sabri Sarıoğlu'nun sarı-kırmızılı takımın alt yapısında görev alması bekleniyor. Resmi duyuruların birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.