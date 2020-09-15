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- Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı savundu
Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı savundu
Hasan Ali Kaldırım'ın iyi bir oyuncu olduğunu belirten Sabri Sarıoğlu, "Gereksiz şekilde üstüne gidildi. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum" dedi.
- Haber Merkezi
- 15.09.2020 - 16:47
Yayıncı kuruluş beIN Sports'ta yorumculuğa başlayan Sabri Sarıoğlu, Başakşehir'in Hatayspor'a 2-0 yenildiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
Başakşehir'in yeni transferi Hasan Ali Kaldırım hakkında konuşan Sarıoğlu, Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmadığı milli sol bekin haksızlığa uğradığını söyledi.
"KENDİSİNİ GAYET İYİ ANLIYORUM"
Kendisinin de Galatasaray'da oynarken aynı şeyleri yaşadığını belirten 36 yaşındaki yorumcu, "Hasan Ali Kaldırım'ın gereksiz şekilde üstüne gidildi. İyi bir oyuncu. Başakşehir için iyi transfer. Tabii şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek zordur. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.