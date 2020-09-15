Haberler

Futbol Haberleri

Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı savundu

Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ı savundu

Hasan Ali Kaldırım'ın iyi bir oyuncu olduğunu belirten Sabri Sarıoğlu, "Gereksiz şekilde üstüne gidildi. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum" dedi.