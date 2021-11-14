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    Sabri Sarıoğlu: Selçuk İnan'a çok kırgınım

    Sabri Sarıoğlu: Selçuk İnan'a çok kırgınım

    Katıldığı programda Selçuk İnan'a çok kırıldığını belirten Sabri Sarıoğlu, "Kadroya döndüğümde Selçuk İnan, kaptanlığı vermedi." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 15:00
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 15:37
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    Galatasaray'ın efsane isimlerinden Sabri Sarıoğlu, NTV'de Emek Ege'nin sunduğu Kırılma anı programına katıldı.

    Programda Selçuk inanla arasında yaşanan gerginliğe de değinen Sarıoğlu kendisine kırıldığını da belirtti.

    Emek Ege'nin, "Kaptanlığın senin hakkın olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna Sarıoğlu, "Konuşmak istemediğim konular bunlar işte. Çünkü; çok çok şeyler yaşadım, sabır taşı olsa çatlardı ben çatlamadım sabrettim. Olsun, Galatasaray'da geçirdiğim her an, özel bir andır o yüzden fazla girmeyeceğim o derin konulara." şeklinde yanıtladı.

    Sabri Sarıoğlu: Selçuk İnan'a çok kırgınım ViDEO

    Sabri Sarıoğlu: Selçuk İnan a çok kırgınım #1

    "SELÇUK İNAN'A KIRGINIM"

    Selçuk İnan'ın kaptanlığıyla ilgili konuşan Sarıoğlu, "Ben kadro dışı kaldım, o sırada yapılan bir şey var ben geri döndüğümde kaptan geri vermek istemedi. Kendisiyle hiç konuşmadım. Çok büyük kırgınlığım var. Galatasaray'ı çok sevdiğim için konuşmuyorum." ifadelerini kullandı.

    Sabri Sarıoğlu: Selçuk İnan a çok kırgınım #2

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