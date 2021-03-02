Sabri Sarıoğlu: Sumudica'nın sözlerini tasvip etmiyorum

Yayıncı kuruluşta yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, Rizespor'un deneyimli teknik adamı Sumudica'yı eleştirdi.

Galatasaray'ın ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Sumudica'nın önceki hafta yaptığı açıklamaları tasvip etmediğini söyledi.

Rizespor Teknik Direktörü Sumudica, Sivasspor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamada şöyle demişti: "Tomas, Ünal Karaman, İsmail Kartal, Sumudica… Bunların hiçbiri iyi hoca değil. Takıma hangi hocanın gelmesi lazım? Ben bütün hocalık yeteneklerimi takım üstünde uyguladım. Kayserispor’da, Gaziantep’te başarılı olduğumu düşünüyorum ama burada yapamadım. Rizespor’a yarın Mourinho gelse, yine başarılı olacağını düşünmüyorum."





"TASVİP ETMİYORUM"

Sabri Sarıoğlu, Rumen teknik adamın açıklamalarını ise şu şekilde yorumladı: "Sumudica'nın maç sonu röportajına bakın, bir de Mehmet Altıparmak'ın. Sumudica oyuncuları suçladı. Bunu tasvip etmiyorum. 'Mourinho gelse yapamaz' dersen oyuncular sana ne kadar güvenir? Hocalık zor iş. Ben de bir hoca adayıyım. Herkesi düşünmelisiniz"





DAHA ÖNCE DE ELEŞTİRMİŞTİ

Sabri Sarıoğlu, daha önce de Gaziantep FK'yı çalıştırırken Rumen teknik adamın oyuncularına sarf ettiği "50 saniyede 3 milyon lira ve 30 bin lira bonus kaybettiniz" şeklindeki sözlerini, "Sumudica'nın antrenmanda oyunculara karşı yaptığı konuşmayı gereksiz buluyorum" diyerek eleştirmişti.

Marius Sumudica: Rize'ye Mourinho gelse başarılı olamaz - HABERİ