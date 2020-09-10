Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu

Sabri Sarıoğlu ile Tolga Zengin, yeni sezonda beIN Sports ekranlarında olacak.

Galatasaray'da uzun yıllar oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve 2018'de aktif futbol hayatını noktalayan Sabri Sarıoğlu, yorumcu olmaya karar verdi.

Geçtiğimiz günlerde UEFA B-A Birleşik Kursu'nu tamamlayan Sarıoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports ile anlaştı.

TOLGA'YLA BİRLİKTE YORUM YAPACAK

Yeni sezonda maçları yorumlayacak olan Sabri'ye, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Tolga Zengin de eşlik edecek.