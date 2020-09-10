- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu
Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu
Sabri Sarıoğlu ile Tolga Zengin, yeni sezonda beIN Sports ekranlarında olacak.
- Haber Merkezi
- 10.09.2020 - 17:13
Galatasaray'da uzun yıllar oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve 2018'de aktif futbol hayatını noktalayan Sabri Sarıoğlu, yorumcu olmaya karar verdi.
Geçtiğimiz günlerde UEFA B-A Birleşik Kursu'nu tamamlayan Sarıoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports ile anlaştı.
TOLGA'YLA BİRLİKTE YORUM YAPACAK
Yeni sezonda maçları yorumlayacak olan Sabri'ye, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Tolga Zengin de eşlik edecek.