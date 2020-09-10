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    Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu

    Sabri Sarıoğlu ile Tolga Zengin, yeni sezonda beIN Sports ekranlarında olacak.
    • Haber Merkezi
    • 10.09.2020 - 17:13
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    Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu

    Galatasaray'da uzun yıllar oynadıktan sonra Göztepe'ye transfer olan ve 2018'de aktif futbol hayatını noktalayan Sabri Sarıoğlu, yorumcu olmaya karar verdi.

    Geçtiğimiz günlerde UEFA B-A Birleşik Kursu'nu tamamlayan Sarıoğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports ile anlaştı.

    TOLGA'YLA BİRLİKTE YORUM YAPACAK

    Yeni sezonda maçları yorumlayacak olan Sabri'ye, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın eski kalecisi Tolga Zengin de eşlik edecek.

    Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu #1

    Sabri Sarıoğlu yorumcu oldu #2

     

     

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