Sabri Sarıoğlu'ndan 'orta' eleştirisi

beIN Sports'ta yorumculuk yapan Sabri Sarıoğlu, Karagümrük-Galatasaray maçını analiz etti. Sarıoğlu, "Orta anlamında zayıf bir Galatasaray vardı" dedi.

Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'ta maçı değerlendiren Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı futbolculara bazı eleştirilerde bulundu.

Sarıoğlu'nun sözleri şu şekilde:

"MAÇIN ADAMI NDAO"

"Diğer maçlara oranla Galatasaray daha az pozisyon buldu. Penaltı golünden sonra Galatasaray bütün risikleri göze aldı. Bence maçın adamı Ndao, çok güzel bir asist yaptı ve Mevlüt de güzel bir gol attı. Karagümrük istediği oyunu yansıtarak sabırlı şekilde galibiyet aldı."





"ORTA ANLAMINDA ZAYIF BİR GALATASARAY VARDI"

"Galatasaray rahat bir şekilde çizgiye inemedi bunun nedeni de Karagümrük'ün adam ve alan paylaşımını iyi yapması. Orta yapıldığında da ceza alanında sadece Diagne vardı, orta anlamında zayıf bir Galatasaray vardı."

"KARAGÜMRÜK ALANLARI İYİ KAPATTI"

"Galatasaray'ın alışılagelmiş bir oyunu var, topa sahip olup, üçgenlerle rakibi bozmaya çalışıyorlar ancak Karagümrük 90 dakika boyunca disiplinli kaldı ve alanları iyi kapattı. Kazanmalarının da nedeni bu oldu."





"Karagümrük takım savunmasının nasıl olması gerektiğini bayağı gösterdi. Fatih Kuruçuk genç bir arkadaşımız, çok daha iyi olacaktır, kendisini tebrik ediyorum."

"Galatasaray'ın rakip ceza alanında buluştuğu çok top var ama yüzünü dönemedi, istediği pozisyonu yaratamadı. Topu her aldığında Karagümrük'ten bir oyuncu sırtını yasladı ve döndürmedi."

"ÇOK DEĞİŞİK MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

"Bizim dönemimizde Avrupa maçı olmadığınızda hafta sonları oynuyordunuz. O zaman hafta içinde yükleme antrenmanı yapıyordunuz. Şimdi fikstür sıkışıyor, geniş kadrosu olanlar artık bir adım öne çıkacak, çok değişik maçlar bizi bekliyor. Bu dakikadan sonra çok tempolu, zevkli oyun olmayabilir ama mücadelesi yüksek olacak. Alışılmadık bir döneme gireceğiz."