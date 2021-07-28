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- Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a doğum günü tepkisi
Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a doğum günü tepkisi
Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutlamayan sarı-kırmızılı takıma tepki gösterdi.
- Haber Merkezi
- 28.07.2021 - 10:51
- Güncelleme : 28.07.2021 - 11:28
Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün, Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamamasına tepki gösterdi.
YAĞMUR SARIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.
Sabri Sarıoğlu, 27 Temmuz'da 37 yaşına girdi.