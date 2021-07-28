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    Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a doğum günü tepkisi

    Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutlamayan sarı-kırmızılı takıma tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 28.07.2021 - 11:28
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    Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a doğum günü tepkisi

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün, Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamamasına tepki gösterdi.

    YAĞMUR SARIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

    Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

    Sabri Sarıoğlu, 27 Temmuz'da 37 yaşına girdi.

    Sabri Sarıoğlu nun eşinden Galatasaray a doğum günü tepkisi #1

    Sabri Sarıoğlu nun eşinden Galatasaray a doğum günü tepkisi #2

    Sabri Sarıoğlu nun eşinden Galatasaray a doğum günü tepkisi #3

    Sabri Sarıoğlu nun eşinden Galatasaray a doğum günü tepkisi #4

    Sabri Sarıoğlu nun eşinden Galatasaray a doğum günü tepkisi #5

    Sabri Sarıoğlu nun eşinden Galatasaray a doğum günü tepkisi #6

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