Sabri Sarıoğlu'nun eşinden Galatasaray'a doğum günü tepkisi

Galatasaray'ın eski futbolcularından Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin doğum gününü kutlamayan sarı-kırmızılı takıma tepki gösterdi.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sarı-kırmızılı kulübün, Sabri Sarıoğlu'nun doğum gününü kutlamamasına tepki gösterdi.

YAĞMUR SARIOĞLU TEPKİ GÖSTERDİ

Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "1996-2017. 21 sene boyunca Galatasaray tarihinin en fazla forma giyen futbolcu sıralamasında 4. sıradadır Sabri Sarıoğlu. Söyleyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.

Sabri Sarıoğlu, 27 Temmuz'da 37 yaşına girdi.