Sacha Boey, bireysel antrenmanlara başladı Alman ekibi Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray’dan kadrosuna kattığı Sacha Boey’in yaşadığı sakatlığın ardından bugün bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

İHA

Alman temsilcisi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey’in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı.

Ara transfer döneminde Galatasaray’dan kadroya katılan Boey, sol arka uyluğundan yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalmıştı.

Bireysel çalışmalara başladı

Konuyla ilgili Bayern Münih’in sitesinden yapılan açıklamada, takımın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Arsenal ile oynayacağı maç için Londra’da olduğu, Sacha Boey’in ise Almanya’daki antrenman tesislerinde bireysel çalışmalara başladığı bildirildi.

Bayern Münih formasını 2 kez giydi

23 yaşındaki futbolcu, ara transfer döneminde katıldığı Alman ekibiyle çıktığı 2 müsabakada toplamda 109 dakika sahada kaldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)