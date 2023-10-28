Sacha Boey: Bu şekilde devam etmem gerekiyor Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Rizespor karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

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Süper Lig'in 10. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray rakibini 1-0 yendi.

Sergio Oliveira'nın attığı golle maçı kazanan Galatasaray'da Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bu şekilde devam etmem gerekiyor"

Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından konuştu.

Fransız futbolcu, "Kaşında bir şişlik var, durumu nedir?" şeklinde gelen soruya, "Önemli olan 3 puan. Zor bir maçtı. Kaşım çok önemli değil. Sacha Boey iyiyse, takım sayesinde. Bu şekilde devam etmem gerekiyor." cevabını verdi.