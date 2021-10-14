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    Sacha Boey formasına kavuşuyor

    Galatasaray'da bir türlü sakatlıktan tam anlamıyla kurtulamayan Sacha Boey'in iyileştiği öğrenildi. Başarılı sağ bekin, Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayabileceği kaydedildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2021 - 11:46
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 11:48
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    Sacha Boey formasına kavuşuyor

    Galatasaray'da Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.

    TAMAMEN İYİLEŞTİ

    Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.

    Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, gelecek hafta kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.

    Sacha Boey formasına kavuşuyor #1

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