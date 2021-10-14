- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sacha Boey formasına kavuşuyor
Sacha Boey formasına kavuşuyor
Galatasaray'da bir türlü sakatlıktan tam anlamıyla kurtulamayan Sacha Boey'in iyileştiği öğrenildi. Başarılı sağ bekin, Fatih Terim'in görev vermesi halinde oynayabileceği kaydedildi.
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 11:46
- Güncelleme : 14.10.2021 - 11:48
Galatasaray'da Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey, milli arayı tedavi olarak geçirdi.
TAMAMEN İYİLEŞTİ
Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, gelecek hafta kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.