Sacha Boey Fransa için bekliyor

Fransız yetkililer, sık sık milli takıma davet edilen Leo Dubois'yı yedek bırakan Sacha Boey'u gözlemliyor.

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey performansıyla ligin şu ana kadarki bölümünde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve gönderilmesi gündeme gelen Boey, süre aldığı maçlarda şansını iyi değerlendirip sarı-kırmızılı ekibin en iyilerinden biri oldu.

Boey, Kamerun Milli Takımından davet alsa da bu teklifi reddetti. Genç futbolcunun Fransa Milli Takımında oynama hayali kurduğu öne sürüldü.

Fransızların radarına girdi

İki sene öncesine kadar düzenli olarak Fransa Milli Takımına çağırılan Leo Dubois'yı yedek bırakan Sacha Boey, Fransız yetkililer tarafından radara alındı.

Sacha Boey'un performansını koruması durumunda Fransa'dan davet alacağı konuşuluyor.

22 yaşındaki futbolcu daha önce Fransa alt yaş milli takımlarında görev yapmıştı.