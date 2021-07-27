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Sacha Boey, Galatasaray Müzesi'ni gezdi
Galatasaray'ın Rennes'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.
- Haber Merkezi
- 27.07.2021 - 16:31
- Güncelleme : 27.07.2021 - 16:36
Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.
MÜZEYİ DE GEZDİ
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.
Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in, sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.