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    Sacha Boey, Galatasaray Müzesi'ni gezdi

    Galatasaray'ın Rennes'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray Müzesi'ni ziyaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.07.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 16:36
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    Sacha Boey, Galatasaray Müzesi'ni gezdi

    Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, sağlık kontrolünden geçti.

    MÜZEYİ DE GEZDİ

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız futbolcunun sağlık kontrolüne girdiği belirtildi.

    Fransa'nın Rennes takımından kadroya dahil edilen ve 4 yıllık sözleşme imzalanan Boey'in, sağlık kontrolünün ardından Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray Müzesi'ni ziyaret ettiği aktarıldı.

    Sacha Boey, Galatasaray Müzesi ni gezdi #1

    Sacha Boey, Galatasaray Müzesi ni gezdi #2

    Sacha Boey, Galatasaray Müzesi ni gezdi #3

    Sacha Boey, Galatasaray Müzesi ni gezdi #4


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