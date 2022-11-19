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    Sacha Boey, Galatasaray'ın ilk teklifini reddetti

    Sacha Boey, Galatasaray'ın ilk teklifini reddetti

    Yönetimin, sözleşmesini uzatmak için önerdiği parayı az bulan Sacha Boey, yeni transfer edilen Leo Dubois'i örnek göstererek onun aldığı maaşı istedi.
    • 19.11.2022 - 15:00
    • Güncelleme : 19.11.2022 - 15:15
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    Galatasaray'da sezon başında kadroda düşünülmeyen Sacha Boey, gösterdiği performansla ilk 11'in değişmez oyuncusu oldu. Yönetim, Fransız oyuncu ile yeni sözleşme imzalamak için masaya oturdu.

    Ancak sarı-kırmızılı takımın yaptığı ilk teklifi kabul etmeyen Fransız sağ bek sezon başında transfer edilen Leo Dubois ile aynı maaşı talep ediyor. Taraflar arasındaki görüşmeler henüz sonuca ulaşmadı.

    Boey, 480 bin euro alıyor

    480 bin euro ile A Takım'ın en az kazanan yabancı oyuncularından olan Sacha Boey'e aynı Nelsson gibi 300 bin euro zam teklif edildi. Ancak oyuncu bu teklifi kabul etmedi.

    Sacha Boey, Galatasaray ın ilk teklifini reddetti #1

    Dubois ile aynı ücreti istedi

    22 yaşındaki oyuncu, performansıyla yedek bıraktığı Lyon'dan transfer edilen Leo Dubois'i örnek göstererek yönetimden 1 milyon 800 bin euro ücret istedi. Dubois sezon başında Galatasaray'a 1.8 milyon euro'dan 3 yıllık imza atmıştı.

    Sacha Boey, Galatasaray ın ilk teklifini reddetti #2

    Yönetim 1.1 milyon seviyelerine inmesini bekliyor

    Galatasaray yönetimi istenen parayı çok buldu. Sarı-kırmızılılar, Fransız futbolcudan 1.1 milyon euro seviyelerine inmesini bekliyor. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

    Sacha Boey, Galatasaray ın ilk teklifini reddetti #3

    İlk 11'in vazgeçilmezi oldu

    Sezon başında kadroda düşünülmeyen ve kampa götürülmeyen 22 yaşındaki Fransız Sacha Boey, sakatlıklıklar nedeniyle oynatılmış ve çok başarılı bir performans sergilemişti.

    İlk 11'de Okan Buruk'un değişmez isimlerinden biri olan Boey, kırmızı kart cezalısı olduğu Karagümrük karşılaşması dışında tüm maçlarda forma giydi. Futbolcu, Konyaspor maçında 1 asist yaptı.

    Sacha Boey, Galatasaray ın ilk teklifini reddetti #4


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