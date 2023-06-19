Sacha Boey geleceği hakkında konuştu Galatasaraylı Sacha Boey, hedefinin Premier Lig'de forma giymek olduğunu söyledi.

Galatasaray'da bu sezonki performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Sacha Boey, Fransa'da yayın yapan So Foot'a açıklamalarda bulundu.

Boey, sarı-kırmızılılarda gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu ve kendi şanslı hissettiğini söyledi.

Hayatımda ilk kez bu kadar çok sevgi görüyorum, bu çılgınca. Taraftarların bu ilgisine karşılık vermek istiyorsunuz. Galatasaray çok büyük bir kulüp ve bu yüzden kendimi şanslı hissediyorum. Ali Sami Yen Stadyumu'nda oynadıktan sonra her stadyumda oynayabilirsiniz.

"Hedeflediğim lig Premier Lig"

Mauro Icardi'yle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Boey, "Icardi burada bir yıldız. Taraftarlar o gol attıktan sonra hep birlikte şarkı söylüyor. O çok güçlü. İnanılmaz bir bitiriciliği var." dedi.

Transferine ilişkin ise Boey şunları söyledi: