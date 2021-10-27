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    Sacha Boey için seferberlik

    DeAndre Yedlin'in derbideki kötü futbolu sonrası, Galatasaray'da Sacha Boey için adeta seferberlik ilan edildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 17:40
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    Sacha Boey için seferberlik

    Yedlin'in Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız bek Sacha Boey'in, Galatasaray için önemi bir kez daha ortaya çıktı.

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'un tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.

    SAĞLIK EKİBİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

    Gaziantep maçına yetişmesi zor görünen Boey'un, 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi çalıştığı vurgulandı.

    Sacha Boey için seferberlik #1

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