Sacha Boey için seferberlik

DeAndre Yedlin'in derbideki kötü futbolu sonrası, Galatasaray'da Sacha Boey için adeta seferberlik ilan edildi.

Yedlin'in Beşiktaş derbisindeki kötü futbolu sonrası Fransız bek Sacha Boey'in, Galatasaray için önemi bir kez daha ortaya çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya deplasmanında sakatlanan Boey'un tedavisi sürerken, teknik direktör Fatih Terim, sağlık ekibinden genç futbolcunun en kısa sürede sahalara dönmesini istedi.

SAĞLIK EKİBİ YETİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR

Gaziantep maçına yetişmesi zor görünen Boey'un, 4 Kasım'daki Lokomotiv Moskova maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibi çalıştığı vurgulandı.



