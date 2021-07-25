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    Sacha Boey İstanbul'a geliyor

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey'in, İstanbul'a geliş saati belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2021 - 10:24
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 13:07
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    Sacha Boey İstanbul'a geliyor

    Galatasaray'da Celtic'in elinden kapılan ve KAP'a bildirilen Sacha Boey için Rennes'e, 1-1.5 milyon euro arasında para ödeneceği öğrenildi.

    BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

    Oyuncunun, bu gece 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor.

    Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu, 1 de asist yaptı.

    Sacha Boey İstanbul a geliyor #1

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