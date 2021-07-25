Sacha Boey İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey'in, İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Galatasaray'da Celtic'in elinden kapılan ve KAP'a bildirilen Sacha Boey için Rennes'e, 1-1.5 milyon euro arasında para ödeneceği öğrenildi.

BU GECE İSTANBUL'DA OLACAK

Oyuncunun, bu gece 23.45'te İstanbul'da olması bekleniyor.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Dijon'da 26 lig maçına çıkan 20 yaşındaki Kamerun asıllı futbolcu, 1 de asist yaptı.



