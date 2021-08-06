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Sacha Boey kariyerinin ilk golünü attı
Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, kariyerinin ilk golünü sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta kaydetti.
- Haber Merkezi
- 06.08.2021 - 09:58
- Güncelleme : 06.08.2021 - 10:57
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.
BERABERLİK SAYISI BOEY'DEN
Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.
Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.