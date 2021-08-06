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    Sacha Boey kariyerinin ilk golünü attı

    Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, kariyerinin ilk golünü sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta kaydetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 10:57
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    Sacha Boey kariyerinin ilk golünü attı

    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, sarı-kırmızılı forma ile çıktığı ilk maçta ilk golünü attı.

    BERABERLİK SAYISI BOEY'DEN

    Boey, karşılaşmanın 60. dakikasında takımına 1-1'lik eşitliği getiren golü atmayı başardı.

    Bu gol, 20 yaşındaki oyuncunun profesyonel kariyerindeki ilk golü oldu.

    Sacha Boey kariyerinin ilk golünü attı #1

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