Sacha Boey: Kazanmaya devam edeceğiz Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 2-1 yendiği maçın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 7. haftada Ankaragücünü sahasında ağırlayan Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Sacha Boey, galibiyet sonrası açıklama yaptı.

"Gol yemememiz lazım"

Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Çok fazla gol pozisyonu yakaladık. Ama gol yemememiz lazım. Hızlı bir şekilde gol atıp, gol yememeye odaklanmamız lazım." dedi.

"Kazanmaya devam edeceğiz"

Ayrıca, "Kazanmaya devam edeceğiz. Manchester United başka seviye bir takım, başka bir oyun oynamalıyız. İyi bir maç çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.