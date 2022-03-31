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Sacha Boey koronavirüse yakalandı

Sacha Boey koronavirüse yakalandı

Galatasaray'da Sacha Boey milli takımlara verilen arada Covid oldu ve Türkiye'ye dönemedi. 21 yaşındaki sağ bek Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.