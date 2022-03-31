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    Sacha Boey koronavirüse yakalandı

    Galatasaray'da Sacha Boey milli takımlara verilen arada Covid oldu ve Türkiye'ye dönemedi. 21 yaşındaki sağ bek Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 10:18
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    Sacha Boey koronavirüse yakalandı

    Galatasaray'da Sacha Boey şoku yaşanıyor. Genç sağ bek izin dönemi gittiği Fransa'da Covid'e yakalandı.

    Fransa'da Covid testi pozitif çıkan Sacha Boey takım çalışmalara başlamasına rağmen dönemedi.

    KARAGÜMRÜK MAÇINDA YOK

    Sacha Boey Cumartesi günü oynanacak Karagümrük maçında forma giyemeyecek

    Sacha Boey'in yerine Omar'ın forma giymesi bekleniyor. İki sağ bek son oynanan Gaziantep FK maçında ağrıları ve grip nedeniyle forma giyememişti.

    Sacha Boey koronavirüse yakalandı #1


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