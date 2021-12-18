- Haberler
- Futbol Haberleri
- Sacha Boey ligin ikinci yarısında dönüyor
Sacha Boey ligin ikinci yarısında dönüyor
Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sacha Boey'in ligin ikinci yarısında oynanacak Giresunspor maçına yetişmesi bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 18.12.2021 - 15:50
Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Sacha Boey, sağ bekte gösterdiği performansla izleyenlerden alkış almıştı.
Hücum oyununda etkili olan oyuncu, defansif anlamda da sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanmıştı.
Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.
GİRESUN MAÇINA YETİŞECEK
Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi.
Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.