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    Sacha Boey ligin ikinci yarısında dönüyor

    Sacha Boey ligin ikinci yarısında dönüyor

    Sarı-kırmızılılarda sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sacha Boey'in ligin ikinci yarısında oynanacak Giresunspor maçına yetişmesi bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 15:50
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    Galatasaray'da sezon başında takıma katılan Sacha Boey, sağ bekte gösterdiği performansla izleyenlerden alkış almıştı.

    Hücum oyununda etkili olan oyuncu, defansif anlamda da sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini kazanmıştı.

    Sacha Boey, sakatlığı nedeniyle tam 18 maç kaçırdı. 21 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, Florya'da takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

    Sacha Boey ligin ikinci yarısında dönüyor #1

    GİRESUN MAÇINA YETİŞECEK

    Tam hazır hale gelmeden Marsilya maçında forma giydiği için sakatlığı ciddi şekilde nükseden genç oyuncunun devre arasına kadar olmayacağı belirtildi.

    Boey'in ligin ikinci yarısındaki Giresun maçına yetişmesi bekleniyor.

    Sacha Boey ligin ikinci yarısında dönüyor #2

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